Aerobica, Gaia Allegro ai Campionati mondiali

Continua l’avventura di Gaia Allegro in maglia azzurra. L’atleta della Discobolo dal dicembre dello scorso anno viene convocata a tutti gli appuntamenti collegiali indetti dalla Federazione e in questi giorni è a Pomigliano d’Arco per il Training Camp & Coaches Course indetto dall’European Gymnastics in preparazione alle competizioni internazionali.

Gaia Allegro nello scorso aprile ha vinto il Campionato Interregionale della categoria individuale Junior A ed a maggio si è imposta nel Campionato Italiano della categoria individuale Junior A. Oggi fa parte del gruppo di atlete della Nazionale Italiana Junior A sotto le cure della Direttrice Tecnica Nazionale Luisa Righetti e della responsabile nazionale della squadra Italia Junior A e Junior B Arianna Ciucci.

La giovanissima atleta saccense tra un aereo e un altro è sempre seguita dallo staff tecnico del Discobolo Marinella Riggio che ne cura l’aspetto coreografico e dell’esecuzione, da Tiziana Maniscalco che ne cura l’interpretazione e l’espressione dell’esercizio ginnico e dal tecnico Pippo Vullo che si occupa della parte acrobatica. Con l’ultima convocazione entra a pieno titolo nello staff tecnico della delegazione italiana anche Marinella Riggio.

Dopo il training in corso a Pomigliano d’Arco, l’atleta della Discobolo sarà a Macerata fino al 21 luglio, a Colleferro dal 31 luglio al 4 agosto, di nuovo a Macerata dal 21 al 25 agosto e dal 12 al 16 settembre, dove fino al 22 si terrà l’allenamento e la rifinitura finale per i 18esimi Campionati Mondiali di Aerobica previsti a Pesaro.

“Nella grande famiglia Discobolo c’è grande entusiasmo per questa bellissima esperienza di Gaia – dice Pippo Vullo – tanti vogliono andare a Pesaro a sostenere la nostra atleta e siamo disponibili ad organizzare questa trasferta. Ai Mondiali partecipano ginnasti provenienti da 40 diversi paesi e siamo orgogliosi di rappresentare l’Italia”.