Aia Agrigento, per la prima volta sarà una donna ad arbitrare la finale di terza categoria 

Per la prima volta nella storia ad Agrigento, ci sarà una novità importante nella designazione arbitrale della terna agrigentina che dirigerà la finale di Terza Categoria tra River Platani e Favara Academy, domenica 12 Maggio. A dirigere l’incontro sarà infatti Flaminia Di Gregorio, il primo arbitro donna della sezione Aia di Agrigento a dirigere una finale di terza categoria, in collaborazione degli assistenti Federico Principato e Roberto Morgante. La designazione di Flaminia Di Gregoria – afferma l’AIA di Agrigento – è il risultato di un impegno costante che lavora senza sosta per promuovere l’equità e l’opportunità per tutti nell’arbitraggio.