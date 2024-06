Akragas: Dario Scozzari si dimette

Dario Scozzari non proseguirà il suo impegno con l’Akragas. La decisione è stata appena comunicata al presidente Callari e al patron Deni. Alla base ci sarebbero motivi professionali e personali che non consentirebbero al direttore generale individuato dalla società biancazzurra di prestare la sua attività in maniera prevalente.

“Ringrazio la società per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti, ma non posso garantire tutto l’apporto che vorrei dare. L’Akragas e i colori biancazzurri sono sempre nel mio cuore. Auguro alla società di raggiungere grandi obiettivi” ha dichiarato Scozzari.