Akragas, ecco Morimoto: oggi primo allenamento ad Agrigento 

L’attaccante giapponese Takayuki Morimoto è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Akragas. Il centravanti è arrivato ieri all’aeroporto di Catania dove ad attenderlo c’erano il direttore tecnico Santo Russo e il direttore dell’area scouting Peppe Lo Presti. Morimoto si aggregherà alla squadra già quest’oggi per il primo allenamento con i biancazzurri. Il 34enne torna a giocare in Italia a dieci anni dalle ultime apparizioni in Serie A.

Nel nostro calcio ha militato dal 2006 al 2013, e per le sue qualità e doti calcistiche è stato soprannominato dai cronisti nipponici il “Ronaldo dal Sol Levante”. Nella sua lunga e intensa carriera anche tante esperienze in giro per il mondo. Non solo il ritorno in Giappone ma anche i campionati negli Emirati Arabi, Grecia, Paraguay e Taiwan. A Taiwan, con la maglia del Taichung Futuro, è stata la sua ultiima avventura.