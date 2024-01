Akragas-Gioiese si giocherà a porte chiuse: la decisione della Corte d’appello

“La Corte d’appello sportiva ha respinto il ricorso presentato dal club biancoazzurro per la decisione del Giudice Sportivo di disputare la gara con la Gioiese a porte chiuse. L’Akragas, dunque, dovrà far a meno dei propri tifosi per la sfida in programma domenica 14 gennaio, alle 14:30, allo stadio Esseneto. È stato, invece, accolto parzialmente il ricorso per la multa, che passa da 3.500 euro a 3mila.” Questa la nota della società Akragas.