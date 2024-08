Akragas, il sindaco Miccichè incontra staff e calciatori

Prosegue l’allenamento dell’Akragas per l’inizio della nuova stagione agonistica in serie D. Oggi presso lo stadio Esseneto ad incontrare la squadra e tutto lo staff tecnico il Sindaco di Agrigento Franco Micciche’ per un saluto e fare un grosso in bocca al lupo ai calciatori. Ad accoglierlo l’Amministratore delegato Graziano Strano e il Direttore sportivo Giuseppe Cammarata.

Intanto fissata la data di lunedì 5 agosto, alle ore 10:30, della presentazione della squadra alle Istituzioni della città nel corso di una cerimonia al teatro Pirandello di Agrigento. Ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili, per chi volesse partecipare all’evento. Saranno presenti tutti i dirigenti, i collaboratori, i calciatori e lo staff tecnico. Successivamente, a pochi giorni dall’inizio della stagione ufficiale, la squadra sarà presentata alla città, ai tifosi e agli sportivi: data e location saranno comunicati tempestivamente dall’ufficio stampa del club biancoazzurro.