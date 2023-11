Akragas in silenzio stampa dopo la pesante sconfitta, Lala: “Valuteremo il da farsi”

Il presidente dell’Akragas Roberta Lala ha disposto il silenzio stampa e sino a nuova disposizione sarà soltanto lei a rilasciare dichiarazioni ai canali social ufficiali del club e agli organi d’informazione.

Il presidente, dopo la pesante sconfitta contro il Locri per 4-0, ha dichiarato: “Nessuno si aspettava questa debacle e nessun tifoso biancazzurro, che ama la squadra, meritava questa sconfitta che ha i contorni di un’umiliazione. Io e i miei più stretti collaboratori stiamo cercando di capire i reali motivi di queste prestazioni altalenanti. Vogliamo vederci chiaro. Ci sono momenti che la squadra esprime determinazione, grinta e agonismo come mostrato contro il Trapani e la Vibonese, per poi avere, inspiegabilmente, fluttuazione negativa come anche oggi contro il Locri, dove è mancato tutto: agonismo, cattiveria e mentalità. È mancata la determinazione di voler vincere la partita, di voler portare a casa punti importanti per la salvezza. E questo non va bene. Valuteremo il da farsi. Ribadisco il fatto che la Società sta cercando di capire questo tipo di cambiamenti repentini da una partita all’altra, che non vanno assolutamente bene. Stiamo riflettendo per conoscerne le cause e prendere i necessari provvedimenti, gli aggiustamenti idonei per il bene dell’Akragas. Infine ricordo a tutti che il nostro obiettivo è quello di centrare la salvezza il prima possibile e stazionare al centro classifica.”