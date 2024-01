Akragas, in squadra arriva il giovane Marzio Casadidio

Ancora un ingaggio di prospettiva per l’Akragas che, grazie all’ottimo lavoro del Direttore sportivo Giuseppe Cammarata, si assicura le prestazioni sportive dell’esterno offensivo Marzio Casadidio, classe 2004, proveniente dalla Nuova Gioiese di Serie D.

Originario di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, inizia la sua carriera nelle giovanili biancocelesti della Lazio e prosegue la gavetta con altre maglie della capitale e, tra queste, il Monterosi, l’Atletico Roma e l’Aurelio Roma Accademy.

Poi l’approdo, a soli diciotto anni, al Pontedera, nel calcio professionistico di Serie C, per disputare il campionato Under 19.

Nella stagione 2022/2023 diventa capocannoniere della squadra Primavera e rimane in pianta stabile nella rosa della prima squadra del Pontedera. Marzio Casadidio, con piede di calcio ambidestro, può ricoprire diversi ruoli del versante offensivo: trequartista e ala sinistra.