Akragas, Pino Rigoli torna sulla panchina dei biancazzurri

Pino Rigoli è il nuovo allenatore dell’Akragas. L’annuncio ufficiale, dopo le voci che si erano già diffuse nella serata di ieri e che avevano già mandato in estasi la tifoseria, è stato dato dalla società biancazzurra.

Per Rigoli si tratta di ritorno in casa biancoazzurra. Il tecnico, originario di Raccuja, ha già allenato per ben due volte l’Akragas in Eccellenza, ottenendo la promozione in Serie D a suon di record, e in Lega Pro, subentrando al tecnico Nicola Legrottaglie.

61 anni, la sua ultima esperienza in panchina è stata con il Modica, squadra alla quale è legato dai primi anni della sua carriera. Recentemente ha allenato l’FC Messina in serie D; prima della società peloritana aveva aallenato Rende, Viterbese, Sicula Leonzio, Catania e Akragas in Serie C; altre esperienze in carriera nei Dilettanti con Agropoli, Akragas e Modica. Mister Rigoli (in foto il con il patron Giuseppe Deni, l’amministratore delegato Graziano Strano e il Direttore sportivo Giuseppe Cammarata) oggi pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento allo stadio Esseneto di Agrigento.

Rigoli subentra a Lillo Bonfatto, esonerato dal club dopo il deludente inizio di campionato condito da tre sconfitte consecutive senza alcuna rete all’attivo. Al termine del derby contro il Licata, il patron Deni aveva annunciato un confronto con il tecnico ed il suo staff per la giornata di oggi. Ieri pomeriggio la decisione dell’esonero e la decisione di puntare ancora sull’acclamato (dai tifosi) Pino Rigoli.