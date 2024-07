Akragas, preso dal Sudtirol il portiere Stefan Dregan

Arriva dal Sudtirol, società che milita in Serie B, il nuovo portiere dell’Akragas. Il club biancoazzurro ha tesserato Stefan Alex Dregan, classe 2005, alto 1 metro e 85 centimetri. L’operazione di mercato è stata conclusa positivamente dal direttore sportivo Giuseppe Cammarata. Dregan si è messo in luce nella formazione U19 (Primavera) del Sudtirol. La scorsa stagione era in pianta stabile nella prima squadra del glorioso club biancorosso. È cresciuto nel settore giovanile della formazione dell’Alto Adige.