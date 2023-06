Akragas, preso il fantasista Mauro Veneroso 

La Società dell’Akragas è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive del fantasista offensivo, classe 1996, Mauro Veneroso. Nato a Vallo della Lucania, è un’ala destra abile a giocare anche come trequartista. È reduce dalla stagione in Serie D all’Aglianese. Nella stagione 2021-2022 ha vestito la maglia dell’Ellera, in Eccellenza Umbra, dove ha disputato i playoff nazionali.

Negli anni passati ha vestito diverse casacche in Serie D, collezionando oltre 50 presenze: Agropoli, Spoleto, Città di Foligno e Sancataldese, sono state le sue esperienze nella massima serie dilettantistica. In Sicilia, con i verdeamaranto, ha vinto il campionato di Eccellenza proprio contro l’Akragas nella finale Poule A sul campo neutro di Mazara del Vallo.