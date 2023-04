Akragas-Resuttana San Lorenzo, è febbre promozione in D

Cresce l’attesa per la partita dell’Akragas valevole per la 30esima e ultima giornata del campionato di Eccellenza. Match che si preannuncia decisivo per il Gigante in ottica promozione. La partecipazione e la vicinanza da parte dei tifosi non si farà di certo attendere. Numerose le persone previste sugli spalti, pronte a far sentire il loro supporto e trascinare la squadra di mister Terranova alla vittoria e al salto in Serie D.“Servirà resilienza nella gara di domani – ha detto Terranova – bisogna essere bravi nel mantenere alta la concentrazione. L’avversario verrà a a giocarsi qui la salvezza ma noi abbiamo mille motivazioni in più rispetto a loro. Siamo ad un passo da un sogno, dall’obiettivo che ci eravamo posti sin da inizio stagione. Abbiamo mantenuto le aspettative, sapevamo le difficoltà di questo torneo. In città c’è grande entusiasmo, questo per noi deve essere una motivazione in più. Vivo la vigilia con grande serenità – ha concluso il tecnico – grazie alla squadra e alla società: sono abituato a questi match, so benissimo che ci saranno delle insidie e delle difficoltà ma le cose difficili sono le più belle”. Allo stadio Esseneto di Agrigento, per l’ultima giornata della cosiddetta “regular season”, i biancoazzurri sono obbligati a vincere per festeggiare il salto di categoria, il ritorno in Serie D, nella quarta serie del calcio nazionale. Di contro, la formazione nerorosa non può perdere altrimenti giocherebbe i playout. Al Resuttana serve la vittoria per centrare la permanenza in Eccellenza. Il pareggio è un risultato “rischioso”. Il Gigante ha un solo punto di vantaggio dall’Enna, 69 contro i 68 dei gialloverdi che domenica saranno impegnati nella difficile trasferta sul campo della Pro Favara, terza forza del campionato. Anche al “Bruccoleri” sarà battaglia con l’Enna obbligata a vincere per evitare gli eventuali playoff, sempre con la Pro Favara, e raggiungere direttamente la fase nazionale. Ai gialloblù può bastare anche il pareggio per poi giocare lo spareggio sul campo ennese.