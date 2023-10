Akragas, sfida in trasferta al Casalnuovo di Reginaldo e Cannavaro 

Tutto pronto per la nona giornata del campionato di Serie D. L’Akragas, dopo aver osservato un turno di riposo, scenderà in campo nella delicata trasferta di Casalnuovo. Il calcio di inizio, allo stadio “Domenico Iorio”, è alle ore 15. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Clemente Cortese di Bologna coadiuvato dagli assistenti Mario De Marzo e Giuseppe Francesco Magnifico di Bari. Un match importante che mette di fronte due squadre con lo stesso obiettivo.

Il Real Casalnuovo viene dalla sconfitta contro la Vibonese ed è a caccia del riscatto. L’Akragas, invece, ha giocato mercoledì nel turno di Coppa Italia eliminando il Canicattì ai calci di rigore e approdando ai sedicesimi di finale.

I biancazzurri dovranno fare a meno di Rechichi che ha subito la rottura del crociato. Per l’argentino la stagione è già finita. Out ancora gli attaccanti Morimoto e Petra, in attesa dei relativi transfer. Nei campani, invece, occhio ai nomi noti: l’attaccante Reginaldo, ex Siena e Parma in Serie A, il difensore Sosa e Andrea Cannavaro, classe 2004, figlio di Fabio Cannavaro, il capitano della nazionale campione del mondo 2006 nonché pallone d’oro.