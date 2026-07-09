Relazioni sindacali, confronto all’ASP di Agrigento sui principali istituti contrattuali

Si è svolto oggi, presso la Cittadella della Salute, sede della Direzione generale dell’ASP di Agrigento, un incontro sindacale cui sono state invitate a partecipare tutte le organizzazioni sindacali rappresentative e la componente RSU aziendale. Al tavolo erano presenti il direttore generale ASP facente funzioni, Raffaele Elia, il direttore amministrativo, Ersilia Riggi, e le sigle UIL, NURSIND, CISL, CGIL, FSI-USAE, NURSING UP.

Nel corso del confronto, definito da tutte le parti particolarmente costruttivo e proficuo, sono stati condivisi i percorsi amministrativi e contrattuali relativi ad alcuni dei principali istituti che interessano il personale dell’Azienda. Tra i temi affrontati figurano l’accordo per il contratto integrativo relativo alle premialità Covid, il contratto integrativo concernente l’indennità di pronto soccorso, la mappatura e il percorso per l’attribuzione degli incarichi di funzione al personale, nonché il regolamento per l’assegnazione dei DEP (Differenziali Economici di Professionalità). L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto e di condivisione, finalizzato a valorizzare le professionalità presenti all’interno dell’Azienda e a garantire il riconoscimento del lavoro svolto dal personale attraverso strumenti contrattuali e organizzativi attesi dai lavoratori.

«Il dialogo costante con le organizzazioni sindacali e con la RSU – sottolinea la Direzione strategica – rappresenta un elemento essenziale per costruire un clima di collaborazione e affrontare con efficacia le sfide organizzative dell’Azienda. La condivisione dei percorsi intrapresi consente di accelerare l’attuazione di misure che producono benefici concreti per il personale, valorizzandone competenze, impegno e professionalità».

La Direzione dell’ASP evidenzia come il confronto odierno confermi il valore della sinergia tra Azienda e rappresentanze dei lavoratori, nella convinzione che relazioni sindacali improntate alla collaborazione e al dialogo costituiscano uno strumento fondamentale per migliorare il benessere organizzativo, accrescere la motivazione del personale e, conseguentemente, contribuire a rendere sempre più efficiente e qualificata l’offerta dei servizi sanitari ai cittadini.