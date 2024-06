Akragas, torna Castronovo?

Ancora qualche altro giorno ed il futuro dell’Akragas sarà più chiaro. Nel pomeriggio di domani è in programma un incontro presso lo studio del presidente Callari per definire al meglio ruoli e strategie e sembra che le sorprese non mancheranno.

Non sembra, infatti, del tutto tramontata l’ipotesi di ritrovare nella prossima stagione, l’ex direttore generale, Graziano Strano, che rientrerebbe sotto un’altra veste.

Si paventa anche il ritorno di Giovanni Castronovo, fautore della rinascita del calcio agrigentino dopo la triste conclusione dell’esperienza tra i professionisti nel 2018.

Castronovo, da sempre apprezzato dai tifosi, avrebbe infatti incontrato il patron Deni che lo vorrebbe in società per ricoprire un importante incarico e avrebbe preso tempo per dare una risposta.

L’avvocato agrigentino è da sempre legato ai colori biancazzurri e difficilmente declinerebbe l’invito.

La decisione potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda il futuro tecnico, tutto rimane congelato almeno fino a martedì e, una volta approvato il progetto, potrebbero esserci grandi e gradite sorprese.