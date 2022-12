Al via alla seconda edizione della “Mediterranea padel Cup” della Sicily Padel Events

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, con le finali internazionali disputare all’IK center di Malta, dove si sono affrontati nella varie categorie le squadre della Sicilia, della Grecia e di Malta, a gennaio 2023 avrà inizio la seconda edizione della Mediterranea Padel Cup, ideata dalla Sicily Padel Events. Tante le novità in questa seconda edizione, con quasi tutti i circoli della varie province siciliane e di alcune città italiane ed estere che hanno aderito all’evento.

“Numerosissime le squadre che ogni circolo ha allestito per cercare di arrivare nei primi posti e difendere i colori del proprio circolo a Perugia alle finali internazionali che si disputeranno ad aprile” a dichiararlo è Mario Musotto della Sicily Padel Events. Oltre 400 giocatori si daranno battaglia in più di 40 circoli. “La prima edizione è stata un gran successo, oltre le aspettative” dicono Silvio Palumbo e Nicolò Alaimo, “quest’anno abbiamo introdotto una nuova formula, che coinvolge direttamente i circoli che formeranno le squadre per difendere i propri colori sociali e volare a Perugia nella rinomata struttura del Thunder sport center, diretta da Nicola Masiello che si dice entusiasta: “Siamo onorari di ospitare un evento di così grande risalto- dice Masiello- anche internazionale visto che ci saranno ragazzi che verranno da Malta, Spagna e Grecia. Abbiamo seguito la scorsa edizione ed è stata ben organizzata. Noi cercheremo di dare massima disponibilità e fare sentire gli atleti come a casa.

E’ solo l’inizio, quest’anno le finali si svolgeranno da noi ma nei prossimi anni saremo pronti ad andare dove sarà disputata la coppa del mediterraneo.

A noi ha colpito l’ idea, la nostra società, Funki padel, organizza campionati itineranti e ci siamo rivisti in questa idea. Nella nostra struttura ci sono cinque campi, tutti coperti che saranno destinati alla realizzazione del coppa. “ Tante le novità di questa seconda edizione che si arricchisce della prestigiosa partnership del rinomato centro dermatologico Ferro di Raffadali, una struttura altamente all’avanguardia nel panorama siciliano e non solo: “Ho deciso di sposare l’evento della mediterranea Padel cup, perché credo nello sport e in particolare in questa competizione che è riuscita in poco tempo ad affermarsi nel panorama del Padel a livello internazionale” dichiara Giuseppe Ferro titolare del centro che, tra l’altro, fornirà le maglie ufficiali ai giocatori. Altre importanti aziende si sono fatte avanti con la Sicily Padel Events per sostenere l’iniziativa che verranno ufficializzate a breve. Si partirà la prima settimana di gennaio per una cavalcata lunga oltre tre mesi con destinazione Perugia.

La Mediterranea Padel cup è ormai diventata un appuntamento fisso che, tra le altre cose, riesce a calamitare tanti giocatori nella città dei templi riuscendo così ad essere anche un veicolo promozionale del territorio e delle sue bellezze. Le categorie ammesse saranno quattro: Serie A maschile (livello intermedio); Serie B maschile (livello principiante);

Serie A femminile (livello intermedio); Serie B femminile (livello principiante). Partner della Sicily Padel Events anche quest’anno sarà l’ente di promozione sportivo ACSI con a capo Giuseppe Balsamo. La Sicily Padel Events da quest’anno è gemellata con il Funky Padel di Perugia, importante organizzazione di eventi di Padel umbra. Altra novità sarà la trasmissione delle dirette streaming delle fasi finali regionali, dando alla manifestazione e agli atleti grande visibilità, oltre ad una rubrica settimanale dove si analizzeranno risultati e classifiche delle giornata giocata.

Un’altra esclusiva novità è in cantiere che sarà ufficializzata a breve da parte degli organizzatori.

Appuntamento il prossimo 28 dicembre con inizio alle 20, al Maracanā di Agrigento dove, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della competizione. In quella occasione verrà presentata la maglia ufficiale, i capitani delle squadre partecipanti, i circoli che hanno aderito, i calendari, i partner e, a conclusione, oltre a dei gadget, un rinfresco offerto dalla Sicily Padel Events.

Questi i circoli partecipanti della provincia di Agrigento:

Athena Agrigento

Pineta Padel Agrigento

Maracanā Agrigento

Auditorium Agrigento

Città dei Templi Agrigento

Royal Padel di Licata

Padel club Licata

Planet Canicattì

Le Baddie Raffadali

Sport Center Raffadali

Vigata Padel Porto Empedocle

Sporting Bellavista Porto Empedocle

Siculiana Padel

Sporting Club Favara

Tennis Club Favara

Centro Padel Silva Cianciana