Altro successo per l’Unitas Sciacca che batte l’Accademia Trapani

L’Unitas Sciacca riconferma il periodo positivo con un altro successo battendo nuovamente l’Accademia Trapani dopo le partite di andata e ritorno del turno di Coppa Italia di Eccellenza. Il match si sblocca subito nei primi minuti del primo tempo grazie all’attaccante esterno Bartolomeo Erbini che conferma il buono stato di forma segnando e replicando un’altra rete ai danni dei trapanesi effettuata in settimana nel turno di coppa. La partita prosegue con le squadre che si studiano tatticamente con grande concentrazione di gioco nel settore di centrocampo pronte a cercare il varco offensivo giusto. Nel secondo tempo la squadra di mister Galfano cerca di controllare il match gestendo le iniziative offensive dei trapanesi con un giro di cambi che risultano vincenti portando nei minuti di recupero alla rete del definitivo 0-2 grazie al rientro del bomber Mistretta che segna con tiro preciso in diagonale e chiudendo di fatto la gara accompagnato dal fischio finale dell’arbitro. Ottimo risultato per i saccensi che conquistano 3 punti importanti per la classifica e per il morale, utile per affrontare il big match di domenica prossima con la capolista Athletic Club Palermo, che vedrà molto probabilmente coincidere con la riapertura delle mura casalinghe dello stadio R. Gurrera di Sciacca.