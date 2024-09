Ancora un acquisto per l’Akragas: arriva il terzino Centorbi

Importante operazione di calciomercato in entrata da parte dell’Akragas che per la stagione in corso in Serie D si assicura il difensore, classe 2007, Rosario Centorbi che ha firmato un contratto biennale. E’ un terzino destro e arriva dal fiorente settore giovanile della Lucchese Calcio. Cresciuto nella Santa Sofia, scuola calcio d’Elite di Licata, è poi approdato negli allievi nazionali U16 della formazione rossonera. Per Rosario tante presenze anche nella rappresentativa nazionale Under 15. Può giocare sia da terzino destro che nel ruolo di difensore centrale. Centorbi, dopo le buone prestazioni nel calcio giovanile, è pronto per cimentarsi con il calcio dei “grandi” in una piazza storica e importante come Agrigento.