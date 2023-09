Aragona, al via la 3ª edizione del raduno di auto e moto d’epoca 

Tutto pronto per la terza edizione del raduno di auto e moto d’epoca “Terre dello Zolfo e delle Zolfare”. La manifestazione è stata presentata negli scorsi giorni in presenza del sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, dell’assessore allo sport, Raimondo Chiara, e dell’assessore allo sport del comune di Ioppolo, Carmelina Argento.

La kermesse prenderà il via il prossimo 17 settembre ad Aragona. La carovana di auto e moto storiche si troverà a partire dalle 08:00 al bar Tokyo per poi sfilare per le vie di Aragona e Joppolo Giancaxio. L’arrivo, invece, è previsto in piazza Aldo Moro ad Aragona. La manifestazione è organizzata dal presidente Nicola Scichilone, dal vicepresidente Antonino Puletto e dai componenti Calogero Iacono ed Emanuele Giordano.