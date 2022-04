Arti marziali, giovani agrigentini al “Pistoia Jiu Jitsu Challenge”

Alcuni atleti dell’ accademia agrigentina di arti marziali A.P.D. SOLE DEL SUD lo scorso weekend sono stati impegnati in Toscana alla tappa del campionato nazionale UIJJ di Brazilian Jiu Jitsu denominata “PISTOIA CHALLENGE”, uno degli eventi più importanti nel panorama italiano per questa disciplina.

Il BJJ (Brazilian jiu-jitsu), è un’arte marziale, uno sport da combattimento e un metodo di difesa personale specializzato nella lotta ed in particolare in quella a terra. La disciplina insegna come suo fondamento che una persona più piccola e debole può difendersi con successo da un assalitore più grande e più forte portando lo scontro al suolo attraverso delle proiezioni e dove utilizzerà appropriate tecniche come leve, chiavi articolari e strangolamenti per sovrastare l’avversario.





Grande successo hanno avuto gli atleti agrigentini alla loro prima esperienza: Salvatore Lazzara, residente a Porto Empedocle, dopo aver disputato e vinto delle bellissime lotte è stato proclamato campione nazionale nella categoria “Adult – cintura bianca senza limiti di peso”; Calogero Cardilicchia , residente ad Agrigento, anch’egli sul podio nella categoria “Master 1 – cintura blu , peso leggero ed assoluto” con un oro e 2 bronzi; Salvatore Pio Burgio, residente ad Agrigento, nella categoria “Adult – cintura bianca – peso piuma leggero” ha dato del filo da torcere ai suoi avversari che però lo hanno superato per un pelo alle finali per il podio”.

Tanta soddisfazione per il Coach della squadra Alessio Rizzo che dagli spalti ha continuamente incitato gli atleti incoraggiandoli a fare del loro meglio, vedendo poi ripagati gli sforzi affrontati durante gli allenamenti di preparazione!

I ragazzi hanno poi ricevuto i complimenti dal presidente di A.P.D. Sole del Sud, Rizzo Calogero, dal presidente dell’ eps OPES – SICILIA Dr. Andrea Patti , di cui l’asd agrigentina fa parte, e dal Prof. Salvatore Pace , direttore della Gracie Barra Bath – UK ( una delle migliori squadre di Jiu Jitsu al mondo) , maestro del Coach Alessio Rizzo e supervisore della squadra agrigentina.

Adesso gli atleti godranno di un pò di meritato riposo in vista dei prossimi grandi eventi.