Atletica, ottimi risultati per alcuni agrigentini in trasferta a Catania e Milazzo

E’ stata una domenica molto proficua per degli atleti agrigentini che hanno vinto sul territorio regionale diversi premi in differenti discipline.

A Milazzo dove si è svolto l’evento “Poliphemus Tournament MMA, organizzato da Antonio Francesco Sofia e dalla kombat, Teresa Parlato, della Gracie Barra di Agrigento – APD Sole del Sud, allenata dal Maestro Alessio Rizzo, vince nella Categoria <61 Junior di Grappoling e Francesco Di Mauro del Legio’s Team AGianT di Agrigento – ASD inForma, allenato dal Maestro Sergio Scordino, vince nella Categoria <61 Junior di MMA (Mixed Martial Arts).

Al Campionato Regionale Estivo Pentathlon Lanci Mater che si è svolto a Catania al Campo Scuola di via Grasso Finocchiaro, organizzato dalla Nissolino Sal di Catania, da Giuseppe Sciuto e dalla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) si sono imposti Calogero Scordino (della ASD Puntese), che ha vinto nella Categoria M75 e stabilisce il nuovo Record Siciliano del Lancio del Disco con 37,69m (record precedentemente detenuto dal Giuseppe Di Stefano, suo amico e mentore, nonché compagno di squadra). L’evento era anche valevole come “7° Memorial Salvatore Stuppia” ed il Prof. Scordino è anche stato premiato per la migliore Prestazione.