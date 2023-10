European school sport day, ospite l’atleta Giusy Parolino

L’atleta della ASD Milone Siracusa Giusi Parolino, campionessa Italiana di lancio del giavellotto che il 21 settembre scorso ha conquistato la Medaglia di Bronzo ai Campionati EUROPEI 2023, ieri è stata ospite alla settimana dedicata agli EUROPEAN SCHOOL SPORT DAY.

Si stanno svolgendo presso l’Istituto Comprensivo “Esseneto” dal 2 ottobre al 6 ottobre gare, tornei e lezioni speciali per festeggiare la gioia e la bellezza dello sport , in occasione della “GIORNATA SPORTIVA SCOLASTICA EUROPEA”, un’iniziativa paneuropea che si pone come obiettivo la promozione dell’attività fisica in tutte le scuole europee di ogni ordine e grado sviluppando tra i giovani l’attenzione verso uno stile di vita salutare.

La lezione sportiva speciale è stata guidata mercoledì 4 ottobre dalla pluripremiata campionessa e atleta vincitrice di tante gare Nazionali e da poco nella palma res europea di lancio del giavellotto, medaglia di bronzo, Giusy Parolino.

Con grande emozione alunni e docenti hanno accolto la campionessa nella palestra della scuola.

Da subito Giusy Parolino ha dato dimostrazione di qualità umane e professionali eccezionali, ha guidato gli alunni prima teoricamente e poi praticamente, alla dimostrazione di una delle più antiche e affascinanti specialità dell’atletica leggera.

Ha presentato con la grande delicatezza che da sempre la contraddistingue, i grandi valori di ogni sportivo, ossia gentilezza, costanza, perseveranza e ha incoraggiato i ragazzi alla pratica dello sport che è cura per il corpo e per lo spirito.

Con emozione la campionessa amata da tantissimi agrigentini, ha ricordato anche i suoi trascorsi di alunna della scuola Castagnolo dove già da allora gareggiava per l’Istituto vincendo già a 11 anni gare provincilai e regionali con risultati ancora imbattuti.

Il Dirigente scolastico profess. Francesco Catalano ha ricordato come anche nella Costituzione italiana da poco si sottolinea che «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme». Il Preside ha poi sottolineato come la città di Agrigento debba essere onorata delle sue prestazioni da atleta e della grande umanità e umiltà che la contraddistingue in ogni suo fare.

“Parlare di sport ai ragazzi è una grande emozione-dichiara Parolino- il primo degli argomenti è stato la gentilezza e il rispetto per se spessi e per il prossimo come stile. Ho spiegato ai ragazzi la potenza dei comportamenti positivi e sopratutto ho cercato di trasmettere il modo in cui far nascere dentro ognuno di loro l’amore per lo sport perchè è sicuramente uno dei modi più belli e costruttivi per essere delle persone migliori”, ha concluso Parolino.