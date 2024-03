Auto, tutto pronto per i raduni “Terra del melone giallo” e “Abarth Day”

Al via domenica 10 marzo, a partire dalle 09:00, il secondo raduno auto e moto d’epoca “Terra del Melone Giallo”. Il corteo si ritroverà in Corso Umberto a Joppolo Giancaxio. Il prossimo 14 aprile, invece, è in programma il secondo raduno regionale “Abarth Day” a Cattolica Eraclea. La manifestazione è organizzata dall’associazione Solfare Historic Car composta dal presidente Nicola Scichilone, dal vicepresidente Antonino Puletto e da Calogero Iacono ed Emanuele Giordano in collaborazione con i comuni di Joppolo Giancaxio, Raffadali, Sant’Angelo Muxaro.