Basket, la Fortitudo Agrigento all’assolto dei playoff: domenica arriva Rimini

La Fortitudo Agrigento pronta all’assalto per i playoff, domenica al Palamoncada alle 17 andrà in scena la sesta e ultima giornata del girone Bianco della fase a orologio contro Rimini, l’ultima partita di regular season. Una fase a orologio strepitosa condita da 4 vittorie ed una sola, ininfluente, sconfitta contro Nardò. La sfida di domenica risulta decisiva per mantenere il primo posto e conservare il 13mo posto in classifica generale che assegna i posti nella griglia dei playoff, divisi in girone oro e argento. Attualmente l’avversaria sarebbe Treviglio, corazzata affrontata durante la stagione e battuta tra le mura amiche di casa. La partita contro Rimini ha un sapore amaro di ricordi indelebili legati all’anniversario della scomparsa del presidente Salvatore Moncada.

Un anno dopo la Fortitudo organizza il 1° Memorial Salvatore Moncada, un torneo giovanile tra squadre di Agrigento e provincia, ed una mostra fotografica a cura di un gruppo di fotografi che hanno voluto raccontare la storia della Fortitudo Agrigento, uno dei sogni nel cassetto di Moncada. Oggi, ad onorare la memoria del padre, l’attuale presidente Gabriele Moncada ha riportato la squadra ai playoff di Serie A2 che mancavano dal 2018. Una bella rivincita anche per coach Devis Cagnardi che, dopo la grande stagione del 2020 interrotta dal covid, oggi si ritrova tra le squadre che lottano per salire in Serie A1, con una imbattibilità casalinga che dura da ottobre e pronto ad affrontare chiunque: “Domenica giocheremo la nostra ultima partita di stagione regolare contro Rimini e siamo felici di poterlo fare davanti alla nostra gente.

Un’eventuale vittoria ci regalerebbe il primo posto nel girone e sarebbe una conferma importante della crescita che la squadra ha avuto in questo finale di campionato oltre ad una spinta ulteriore in vista dei playoff.

Sarà una partita tra due neopromosse che hanno raggiunto anzitempo la post season ed i nostri avversari sono una squadra che ha dimostrato grande tenacia soprattutto nelle difficoltà a dimostrazione della qualità del lavoro fatto da società, giocatori e staff tecnico.

Sarà una giornata particolare anche perché arriva ad un anno dalla perdita del nostro indimenticabile patron Salvatore Moncada e tutti noi siamo particolarmente motivati nel voler regalare alla famiglia Fortitudo questo prestigioso risultato”