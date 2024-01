Basket, la Fortitudo Agrigento in trasferta a Cantù

La Fortitudo Agrigento dopo la batosta presa nel derby contro Trapani si appresta ad affrontare Cantù, un’altra corazzata del campionato allenata da coach Devis Cagnardi, ex di turno del match avendo allenato lo scorso anno il roster di Agrigento. All’andata ad avere la meglio al Palamoncada è stata la Fortitudo di coach Pilot, sostituito dieci giorni fa da Marco Calvani. Cantù sta facendo un ottimo campionato, seconda in classifica con 26 punti e due punti di vantaggio su Torino ma distante da Trapani che sta giocando un campionato a parte. Agrigento vive la situazione opposta lottando per la zona salvezza con 10 punti, sopra solamente a Monferrato e Latina e le prossime tre partite contro Vigevano, Juvi Cremona e Latina sono fondamentali per il prosieguo del campionato.

Ecco le parole di coach Calvani alla vigilia del match contro Cantù: “La posizione di Cantù ed i risultati che sta ottenendo certificano quella che è la bontà della squadra. Viene molto pubblicizzata Trapani ma Cantù non ha nulla di meno rispetto a loro, ritengo che abbia il miglior playmaker del campionato di entrambi i gironi per costruzione di gioco e capacità realizzative, l’ultimo acquisto dimostrano la volontà della società di essere promossa. Andiamo ad affrontare una contendente di assoluto livello, i miei giocatori hanno avuto la bravura di vincere la partita di andata ma troveremo una squadra già pronta. Con grande umiltà cercheremo di fare di meglio di quanto fatto con Trapani”. Appuntamento domenica alle ore 12 al Pala Desio.