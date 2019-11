Buona prova degli atleti della Discobolo Sciacca a Ravenna

La tappa d’esordio del percorso di qualificazione ai Campionati Italiani under 20, che si è svolta al Pala De Andrè ravennate da venerdi 15 a domenica 17 novembre, ha visto circa 1500 atleti, della categoria under 20, contendersi i posti per la qualificazione al campionato italiano under 20 che si svolgerà a Jesi nel mese di maggio 2020. Presente anche la scherma di Sciacca del Discobolo con Carolyn Frenna, la migliore delle siciliane con un ottimo 17 posto nella classifica finale, e con l’esordiente Raffaele Vinti di appena 14 anni.

Carolyn Frenna

I portacolori del Discobolo hanno fatto la loro parte, il risultato della sciabolatrice saccense sta molto stretto al tecnico nazionale Pippo Vullo che dice: <<Un 17° posto che ci sta veramente stretto, nessuna recriminazione, solamente una preparazione approssimata e basata sui match di girone; Carolyn non ha ancora la tenuta per un match lungo sulle 15 – 30 stoccate, reduce da un brutto infortunio motoristico, era incerta anche la sua presenza, ma l’impegno anche dello staff medico ha creato le condizioni per un recupero meno lento. Nella gara maschile, Raffaele Vinti ha tirato fuori un altra gara brillante al suo primo anno di cadetti; peccato aver incontrato sul suo percorso Alberto Nigri, il portacolori del Petrarca Scherma che ha fermato la sua corsa>>

Ritornando alla cronaca della gara, Carolyn Frenna in girone ha vinto 5 match su sei per 5/2 – 5/1, perdendo solamente un match 4/5 con la n.2 del ranking. Nella classifica, dopo i gironi, esce come la n. 11 della gara. Prossimo appuntamento per il sodalizio sportivo Discobolo con gli under 14 in Toscana, a Lucca, per la prima prova del GPG nazionale.