Calcio a 5, al via la nuova stagione dell’Asd Canicattì

Al via la nuova stagione per l’ASD Città di Canicattì Calcio a 5, che lunedì 21 agosto vedrà riunirsi giocatori e staff tecnico per dare il via al nuovo campionato.

Dopo una entusiasmante stagione passata, dove i ragazzi biancorossi hanno raggiunto il risultato dei playoff, risultato storico per la società, ci si prepara per iniziare la nuova stagione partendo inizialmente dallo staff tecnico con l’importante riconferma di Mister Claudio Calandra e del preparatore atletico Alessio gambino, e con il nuovo innesto del preparatore dei portieri Andrea Vaccaro.

Sul fronte squadra, invece, molte sono state le riconferme dei giocatori della scorsa annata, quali, il capitano Caico, Provvidenza, Ilardo, Missione, Cammilleri, Calandra M., Valentini, Tavella, Corsino e Gallo, affiancati, dai nuovi acquisti, quali, Lanza, Falsone, Arnone e Frangiamone, ma ancora con alcune trattative in corso di chiusura nei prossimi giorni.

La società biancorossa, commenta così: “Sicuramente siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso lo scorso anno, certamente è stato un percorso lungo e con tanto sacrificio siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo stagionale dei playoff, risultato storico per la nostra società e cosa più importante è quella di aver rappresentato al meglio la nostra città, oltre che le l’enorme soddisfazione di aver dato spettacolo al nostro grande pubblico sempre presente e pronto a sostenerci, da adesso, però, dobbiamo dare continuità al percorso che abbiamo iniziato lo scorso anno cercando di fare sempre meglio, siamo molto felici e soddisfatti di essere riusciti ad ottenere queste riconferme ed aver centrato tutti i nuovi acquisti che ci eravamo posti come obiettivi e da giorno 21 bisogna lavorare giorno per giorno per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Inoltre la società, ringrazia i tanti tifosi e gli sponsor, del sostegno che hanno espresso e dimostrato la scorsa stagione, essendo sicuri che lo stesso verrà rinnovato anche per la nuova stagione, già alle porte, Forza Città di Canicattì C5.