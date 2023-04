Calcio a 5, Città di Canicattì C5 vince contro l’Agira

Finisce con una vittoria la gara del Città di Canicattì C5 contro l’Argyrium C5, tre punti importantissimi che permettono di conquistare, al termine della regular season, il terzo posto in solitaria, disputando, così, la semifinale playoff dentro le mura amiche.

Partita davvero emozionante e di alto livello, disputata sul campo di casa dei biancorossi il Pala Mario Mura di Canicattì con la presenza costante di un grande pubblico.

Partono subito forte i biancorossi portandosi già dopo i primi 10 minuti sul 3 – 0, li accenno di reazione degli ospiti, i quali rispondono siglando la prima rete, ma da lì a poco il Canicattì risponde siglando altre tre reti, a cui sempre gli ospiti tentano la reazione siglando due reti prima dello scadere del primo tempo, chiudendo così il parziale della prima frazione di gioco sul 6 – 3.

Seconda frazione di gioco che si apre con parecchie occasioni da parte dei ragazzi di Mister Calandra, attraverso notevoli trame di gioco ben organizzate, da altra categoria e grande fraseggio in campo, segnando 7 reti intervallate da 2 siglate dagli ospiti, portando, così, il risultato sul 13 – 5, risultato con cui si chiude la partita.

Decisivi i gol dei biancorossi: Domenico Provvidenza (x6), Gianluca Corsino (x3), Marco Casali (x2), Simone Cammilleri (x1), Gero Ilardo (x1).

Tre punti importantissimi per i ragazzi guidati magistralmente, come sempre, da Mister Calandra, dopo una partita giocata ad alti livelli e che con i 3 punti conquistati ha permesso ai biancorossi di chiudere la regular season al terzo posto in solitaria, in attesa di giocare la semifinale playoff in casa giorno 6 maggio contro il Pedara C5, dove la vincente sarà impegnata a disputare, la settimana successiva, la finalissima contra la Nissa C5 a Caltanissetta, gara valida per la promozione diretta nella Serie C1.