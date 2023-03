Calcio a 5, Città di Canicattì C5 vittoria contro il San Nicolò e playoff conquistati

Finisce con una vittoria lo scontro diretto per la conquista dei playoff del Città di Canicattì C5 contro il San Nicolò C5, tre punti importantissimi per aver raggiunto matematicamente l’obiettivostagionale dei playoff.Partita davvero emozionante e di alto livello, disputata sul campo di casa dei biancorossi il Pala Mario Mura di Canicattì con la presenza costante di un numeroso pubblico.I primi minuti sono tattici e di studio per entrambe le formazioni in campo, il match si sblocca con la prima rete degli ospiti a cui rispondono poco dopo i biancorossi con il gol del pareggio, risultato con cui si conclude il primo tempo.Seconda frazione di gioco che si apre con parecchie occasioni da parte dei ragazzi di Mister Calandra che finalmente trovano il gol del vantaggio e successivamente si portano sul 3-1 attraverso notevoli trame di gioco ben organizzate, da altra categoria e grande fraseggio in campo.Sullo scadere del secondo tempo il San Nicolò C5 segna la rete del 3-2 e li si chiude la partita.

Tre punti importantissimi per i ragazzi guidati magistralmente, come sempre, da Mister Calandra, partita difficile contro un avversario tosto, preparato e di grande qualità, dopo una partita giocata ad alti livelli con tanto sacrificio e spirito di squadra e che con i 3 punti conquistati ha permesso ai biancorossi di raggiungere matematicamente l’obiettivo stagionale dei playoff.Decisivi i gol dei biancorossi: Domenico Provvidenza (x1), Marco Casali (x2).

La prossima sfida vede i biancorossi impegnati, il 15 aprile, contro lo Stella Rossa Santa Tecla Acireale.