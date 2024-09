Calcio a cinque, l’Agrigento Futsal ingaggia due giocatori dalla Spagna

L’Agrigento Futsal chiude inaspettatamente due grandi colpi provenienti direttamente dalla Spagna. Santiago Montes Restrepo, laterale classe 1999 che vanta ben 44 reti nelle ultime 3 stagioni: nella precedente ha vestito la maglia del “Coeur De Sambre”, Serie A2 Élite Francese. Il secondo nome è quello di Daniel Angel Oma Osa , universale classe 2001 che ha collezionato ben 20 reti nelle ultime 3 stagioni , indossando la maglia del “Bagnolo C5”, Serie B italiana in quest’ultima.

La società dichiara: “Siamo soddisfatti del lavoro svolto, ci siamo concentrati sul mercato dalla fine della scorsa stagione e adesso possiamo affermare che il mercato in entrata è ufficialmente chiuso. Rivolgiamo i nostri ringraziamenti ai main sponsor ed anche al procuratore dei due ragazzi per la grande disponibilità. Siamo pronti a lottare, il nostro obiettivo è raggiungere la salvezza. Il resto verrà da sé.”

Le parole dei due nuovi acquisti: “Siamo felici di aver scelto Agrigento, siamo arrivati venerdì sera ed abbiamo avuto un’accoglienza straordinaria da parte della società e da parte dei compagni di squadra. Abbiamo scelto L’Agrigento Futsal perché si sono dimostrati da subito una società seria, ma anche perchè volevamo provare una nuova esperienza in Italia. Il nostro procuratore ci ha informati del fatto che loro stavano cercando due giocatori con i profili che rispecchiavano i nostri ed essendo amici di vecchia data, abbiamo deciso di giocare insieme nella stessa squadra per la prima volta in assoluto. In questi giorni di pre campionato abbiamo avuto modo di conoscerci meglio, dai dirigenti al presidente Giovanni Palazzotto che si è reso sin da subito disponibile e accogliente nei nostri confronti. Oggi, durante il primo giorno di preparazione ci siamo resi conto di quanto il Mister Armando Burgio abbia ottime conoscenze del Futsal e del campo in generale. Il capitano Andrea Franco è una persona molto seria e concreta , il suo obbiettivo è vincere e crede tanto nel rispetto reciproco e delle regole all’interno dello spogliatoio. Conosciamo gli obiettivi della società, noi però siamo venuti fin qui per puntare in alto, vincere e crediamo fermamente che con questa squadra possiamo lottare fino ad arrivare in cima alla classifica. Ci impegneremo e daremo il massimo per noi, per i nostri compagni e per tutti i tifosi. Ci divertiremo!”