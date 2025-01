Calcio, esordio per l’arbitro Eliana Lo Bue in terza categoria 

Altro esordio per un fischietto donna nella sezione Aia di Agrigento. Domenica 12 gennaio sarà l’arbitro Eliana Lo Bue a dirigere la partita tra Empedoclina e Atletico Realmonte nel campionato di terza categoria.

La designazione di Eliana Lo Bue si aggiunge a quella di Flaminia Di Gregorio che arbitra in Promozione e di Ilaria Butera che sempre domenica in promozione svolgerà le funzioni di assistente. Mai nella storia della sezione Agrigentina tante ragazze avevano arbitrato nei massimi campionati regionali e provinciali .

Giorno 19 Gennaio inoltre si svolgeranno gli esami dei nuovi aspiranti arbitri che porteranno circa 40 nuovi immessi di cui altre 3 donne nel caso in cui superassero gli esami , numeri importantissimi mai registrati prima che dimostrano come la sezione AIA di Agrigento sia sempre più attrattiva per i giovani di ambo i sessi .