Eccellenza, il Favara accede in finale playoff: giocherà contro l’Enna

Continua il sogno promozione per il Favara che nella semifinale playoff del campionato di Eccellenza supera ed elimina il Misilmeri per 3-2. Il match si è giocato allo stadio Bruccoleri in virtù del miglior piazzamento della squadra di mister Catalano a cui, eventualmente, sarebbe bastato anche un pareggio per passare il turno. La Pro Favara disputerà la finale regionale domenica 7 maggio contro l’Enna, vicecapolista del campionato, allo stadio Gaeta. Il match si sblocca al 18º con un gol di Retucci bravo a deviare in rete un tiro di Fricano. Il Misilmeri agguanta il pareggio allo scadere del primo tempo con un gol di Mendola in rovesciata. Nella ripresa sale in cattedra La Piana che in dieci minuti realizza la personale doppietta e porta il Favara sul 3-1. Il gol del 3-2 per il Misilmeri è siglato da Menfrè.