Solo un pari per il Licata al Dino Liotta, amarezza per mister Romano

Sfuma nel finale la vittoria per il Licata che al Dino Liotta viene beffato nei minuti finale dalla rete di Alfano arrivata sugli sviluppo di un calcio piazzato e con in gialloblu in inferiorità numerica per l’Espulsione di Mudasiru. Il Licata l’aveva sbloccata al 67′ con una magia del numero 10 Riccardo Rotulo. I calabresi impattano il pari al 91′. In sala stampa il direttore sportivo Giovanni Martello e il mister Giuseppe Romano manifestano amarezza per i mancati tre punti. In sbonada calabrese soddisfatto invece mister Danilo Fanello.

IL TABELLINO:

LICATA (3-5-2): Valenti; Garau, Vitolo, Orlando; Cusati (46′ Puccio), Frisenna, Mudasiru, Rotulo, Pino (56′ Ouattara); Saito, Minacori (81′ Cristiano). A disp.: Sienko, Manna, Talarico, Ficarra, Pecoraro, Asate. All. Romano.

CITTANOVA (3-5-2): Bruno; Figini, Alfano, Ficara (85′ Bolognino); Gaudio (68′ Palma), Boscaglia, Aprile, Pavia (75′ Losasso), Rao (73′ Rugnetta); Crucitti (81′ Ondo), Giannaula. A disp.: Faraone, Ruggeri, Toziano. All. Fanello.

ARBITRO: Pazzarelli di Macerata (Moretti-Allievi).

MARCATORI: 67′ Rotulo (L), 91′ Alfano (C)

NOTE: ammoniti Minacori (L), Saito (L), Figini (C), Rotulo (L), Palma (C). Espulso Mudasiru (L) all’86