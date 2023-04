Campionati Interregionali di Ginnastica Aerobica, conferma per Tornetta-Barsalona di Sciacca

Trasferta brillante a Pomigliano d’Arco per gli atleti della società Discobolo Sciacca ai Campionati Interregionali di Ginnastica Aerobica.

Andrea Tornetta e Maria Andrè Barsalona si confermano campioni Junior B nelle categorie individuale maschile e coppia mista, mentre nel gruppo Junior A conquista il secondo posto la squadra formata da Greta Cirino, Giulia Mustacchia, Irene Ingrao e Maria Vittoria Russo.

Podio anche per Enea Pifferi, secondo nella categoria Allievi individuale maschile e terzo con Alice Ciaccio nella Coppia mista. Quinto posto, infine per Gaia Allegro e settimo per Ilary Dimino nella individuale femminile. Complessivamente buona la prova del resto della squadra Discobolo, con tanti giovanissimi atleti che hanno fatto la loro prima esperienza in campo nazionale.

“Aver centrato le qualificazioni nazionali era l’obiettivo principale della trasferta e confermarsi nella categoria Silver eccellenza era importante per poter affermare la nostra scuola nel panorama nazionale – commenta il tecnico Marinella Riggio – ma siamo anche orgogliosi per le due medaglie nella categoria Gold. Una bella soddisfazione, i ragazzi si sono meritati questo meraviglioso risultato, hanno lavorato sodo e non si sono mai lamentati per gli impegni assunti facendo tante rinunce”.

“Adesso a testa bassa per preparare la gara nazionale che si svolgerà a Porto Sant’Elpidio il prossimo 6 e 7 maggio – commenta il presidente Pippo Vullo – siamo orgogliosi per il lavoro fin adora fatto e per i risultati ottenuti”.