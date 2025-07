CastrumFavara, torna il il bomber argentino Nacho Varela

È rientrato dalle vacanze in famiglia nella sua Argentina il bomber gialloblù Nacho Varela e da oggi si aggrega al gruppo squadra per la preparazione precampionato.

L’ ASD CastrumFavara ed il giocatore, subito dopo l’arrivo in sede, hanno siglato l’ accordo per il rinnovo stagionale. La forza tecnica, il carisma in campo, la serietà fuori dal terreno di gioco, l’ esperienza, le giocate ed i gol hanno subito fatto nascere l’intesa tra tifosi e giocatori.

“Il giocatore -dice il direttore sportivo Totò Catania- ha trovato nel nostro progetto sportivo le giuste motivazioni per continuare la sua esperienza a Favara. Noi siamo felici della sua decisione e già da oggi, subito dopo l’arrivo in aereo a Catania, da professionista è già in campo per gli allenamenti”.

Per Nacho e la sua famiglia sono terminate le vacanze in Argentina.

“Siamo stati in famiglia nei miei luoghi d’origine- ci dice all’ arrivo a Favara il bomber- ma adesso bisogna ritornare a sudare per una maglia a cui tengo molto. Lo scorso anno, pur arrivando a metà campionato, Favara mi ha subito conquistato. Ho conosciuto un ambiente ottimo, c’è uno staff tecnico di qualità, ci sono le condizioni per un campionato che sarà duro ma dove noi dobbiamo partire con la marcia giusta. Abbiamo un solo obiettivo: difendere la categoria in un girone difficile e con tante squadra forti ed attrezzate. Ma noi non siamo da meno”.