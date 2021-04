Ciclismo, domenica la Coppa Italia entra dentro la Valle dei Templi

Si svolgerà, domenica 25 aprile, la competizione Coppa Italia giovanile Valle dei Templi Trofeo Brico Market nello splendido scenario del percorso ricavato all’interno della Valle dei Templi di Agrigento.

La gara, fortemente voluta dal Consiglio Regionale della FCI Sicilia, è valevole come 7^ prova del Campionato Regionale di Coppa Sicilia.

L’ineccepibile organizzazione è stata affidata all’ASD RACING TEAM, associazione affiliata al Comitato Regionale Sicilia FCI, e patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana, dall’Ente Parco Archeologico, dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, dal Demanio Forestale e dal Panathlon International Club di Agrigento.

Alla gara – e al consiglio direttivo organizzato sabato 24 aprile – sarà presente la vicepresidentessa Norma Gimondi in rappresentanza del Consiglio Nazionale.

Norma Gimondi

Parteciperanno alla Coppa Italia circa 200 atleti provenienti dai Comitati Regionali del Trentino Alto Adige, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto e, ovviamente, la padrona di casa, la Sicilia.

Accolti da tutto il Consiglio Regionale FCI, atleti e accompagnatori potranno vivere un’esperienza unica immergendosi all’interno di un Patrimonio Unesco.

“Il nostro Consigliere Regionale e DS dell’ASD RACING TEAM Totò D’Andrea ha già dimostrato di saper organizzare prestigiose manifestazioni – ha commentato il Presidente FCI Sicilia Diego Guardì -. Questa nuova giornata, alla quale parteciperanno atleti di tutta l’Italia e la vicepresidentessa Norma Gimondi è un vero regalo per i partecipanti che, oltre a essere atleti, sono amanti della natura e del patrimonio architettonico e culturale della nostra splendida Italia”.

“Agrigento, culla di antiche civiltà, è ancora a disposizione di tutti quelli che desiderano apprezzarne le meraviglie – ha proseguito Totò D’Andrea -. Domenica noi faremo vedere, ancora una volta, che il nostro territorio non va soltanto guardato con gli occhi ma vissuto battendo le ruote sul percorso che abbiamo tracciato”.

La gara si svolgerà nel pieno rispetto delle misure anti Covid e in assenza di pubblico. Vi avranno accesso unicamente gli atleti, i tecnici, i meccanici e il personale di gara, secondo quanto meglio specificato nell’allegato regolamento per la prevenzione del contagio da Covid-19. Prima di accedere alla competizione i team dovranno munirsi di autocertificazione già compilata per maggiorenni (scaricabile a link urly.it/3chw8) o per minorenni (scaricabile a link urly.it/3chw9).

La partenza della gara avverrà con un tratto di lancio circa 400 metri su asfalto, lasciandosi alle spalle il Tempio di Giunone, gli atleti si immetteranno nei terreni adiacenti Casa Sanfilippo sede dell’Ente Parco Archeologico per poi iniziare a salire utilizzando un tratto di percorso di passeggiata turistica, ribattezzato dagli appassionati delle ruote grasse, lo steccato, che porta alla collina del maestoso albero di Carrubbo da dove si domina l’intera Valle dei Templi, passando per il Baluardo a Tenaglia, fortificazione difensiva del XV-XVI secolo. Da lì si accede nell’area della scuola di ciclismo di questa ASD, dominata dall’alto dal Tempio di Demetra e, dopo un tratto tecnico di pietraia in salita, si costeggia il Santuario Rupestre per poi accedere all’area forestale dove ad attendere i giovani atleti ci saranno dei passaggi tecnici con radici, salti e pietraie, il tutto su fondo naturale. Il tracciato misura 3,54 Km ed ha un’altimetria di 150 metri.

Per consentire a tutti di poter vivere le emozioni della gara in diretta il Comitato Organizzatore ha predisposto la possibilità di seguire in diretta attraverso la web radio RF101! (https://www.rf101.it/). Le classifiche e il cronometraggio in tempo reale, invece, sarà curato da hotlaps by Mtbonline.it

Gli atleti inizieranno la pedalata alle ore 8.30 di domenica 25 aprile ma la verifica delle tessere sarà disponibile già da sabato 24 aprile.