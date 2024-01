Dominio Akragas, 5-1 al Castrovillari nello scontro salvezza 

Cinque gol per spazzare venti di crisi e allontanarsi dalla zona calda della classifica. L’Akragas vince e convince nello scontro salvezza contro il Castrovillari, penultima della classe, nel turno infrasettimanale valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie D. All’Esseneto di Agrigento, riaperto al pubblico dopo alcune settimane di porte chiuse, finisce 5-1. Una partita archiviata già nella prima frazione di gara. L’Akragas parte forte e passa in vantaggio con Marrale al 22º. Il raddoppio arriva dieci minuti più tardi con la rete di Puglisi. Nel secondo tempo bisogna attendere 15 minuti per vedere altri due gol dei padroni di casa con le marcature che portano la firma di Di Mauro e Litteri. I calabresi siglano il gol della bandiera con Scognamiglio ma ci pensa capitan Cipolla dal dischetto a fissare il risultato sul 5-1 finale.

Tre punti fondamentali per l’Akragas che torna alla vittoria dopo le pesanti sconfitte subite con Ragusa e Trapani. La squadra di mister Coppa si trova adesso a sei punti dalla zona playout occupata dal Locri. Sorride anche il Canicattì che, dopo essere passato in svantaggio, riesce a ribaltare e vincere il match contro il Ragusa per 3-1. Debacle, invece, per il Licata che perde 4-0 sul campo della Igea Virtus. L’Akragas tornerà in campo domenica 4 febbraio nella difficilissima trasferta di Vibo Valentia dove affronterà la Vibonese, terza forza del campionato.