Eccellenza, Pro Favara a caccia della terza vittoria consecutiva contro il fanalino di coda Fulgatore

Tutto pronto per la settima giornata del campionato di Eccellenza. La Pro Favara scenderà in campo contro il fanalino di coda Fulgatore, compagine che attualmente occupa l’ultima posizione in classifica. Una trasferta, quella in trapanese, che sulla carta non sembra proibitiva.

Il Favara cercherà di dare continuità all’ottimo inizio di stagione conquistando la terza vittoria consecutiva per rimanere al passo della capolista Nissa, distante tre lunghezze in classifica. L’allenatore Catalano, alla vigilia del match, predica però prudenza: “Affronteremo una squadra che vuole uscire da un momento difficile. Non sarà una partita facile ma noi vogliamo ridurre il gap dalla prima in classifica”.