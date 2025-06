Equitazione, il giovane Mattia Messineo selezionato per la Squadra Pony Sicilia 2025

Ottimo weekend di gare per il giovanissimo cavaliere Mattia Messineo, dell’ASD Equitazione Agrigentina Giarrizzo, selezionato per la Squadra Pony Sicilia 2025. In sella al suo Pony Freedom della Scuderia, Mattia rappresenterà la Sicilia partecipando a competizioni regionali e nazionali di salto ostacoli.

Ottimi risultati ottenuti anche durante il concorso Regionale Salto Ostacoli tenutosi a Segesta dal 30 maggio al 1 giugno dove Mattia ha conquistato il 5° posto nella classifica regionale nella categoria B100 Pony, salendo anche sul podio durante una giornata di gare.

Ricordiamo inoltre che questo giovane talento occupa attualmente la prima posizione nella classifica provvisoria del Progetto Sport Fise Sicilia 2025, valida per la qualificazione alle Nazionali che si terranno ad ottobre in Emilia Romagna .