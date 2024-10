ESBK Navarra, sul podio il giovane pilota favarese Carmelo Belluzzo

Arriva il podio nella categoria premoto 3 nel campionato superbike ESBK Spagnolo per il giovane favarese Carmelo Belluzzo.

“E’ stato un bellissimo weekend a Navarra, con condizioni meteo complicate a causa del freddo e della pioggia, ma mio team ed io abbiamo fatto un lavoro fantastico per mettere apposto l’assetto della moto anche in condizioni difficili”, dice il giovane pilota Belluzzo. In gara 1 è partito subito forte con il primo gruppo di piloti facendo una gara perfetta su pista in condizioni estreme conquistando il 3 posto. In gara 2 è partito all’attacco dopo una super partenza si è messo nel gruppo dei primi ma al secondo giro si è steso perdendo la possibilità di ripetersi subito dopo il suo primo podio. “Ringrazio il mio teamì, il mio manager Rino, la mia famiglia e tutti gli sponsor che mi sostengono sempre. Adesso ci vediamo la prossima settimana a Jerez per l’ultimo weekend di gara dell’anno”, ha scritto Carmelo Belluzzo.

Gli auguri anche da parte del sindaco Palumbo: “Siamo soddisfatti per la super gara affrontata dal giovane pilota favarese sul circuito di Navara nel suo primo anno in questa categoria e un podio storico per il motociclismo siciliano e del sud Italia.”