Festa dello sport, premio al merito per l’atleta agrigentina Giusi Parolino

L’amministrazione comunale e le società sportive siracusane, si sono ritrovati presso l’Urban Center di Siracusa per celebrare la festa dello sport siracusano.

Tra gli atleti premiati al merito sportivo, anche la giavellottista Giusi Parolino, atleta della ASD Milone Siracusa che riceve il premio al merito sportivo per l’impegno e i successi agonistici e per aver conquistato il 21 settembre 2023, la medaglia di bronzo nel lancio del giavellotto ai Campionati Europei (oltre ai vari Titoli di Campionessa Italiana). Si è svolta mercoledì 6 marzo alle ore 17 la cerimonia di consegna dei premi relativi ai successi agonistici conseguiti dagli sportivi durante il 2023, sia in campo nazionale che in competizioni internazionali.

Con la presenza del sindaco Francesco Italia e dell’assessore allo sport, l’olimpionico Giuseppe Gibilisco (campione mondiale del salto con l’asta a Parigi Saint-Denis 2003 e bronzo olimpico ad Atene 2004; tre Giochi olimpici, sei Mondial ) sono stati premiati tutti gli atleti campioni Italiani ed Europei di tutti gli sport, comprese le tante brave società che con il loro impegno hanno conseguito grandi risultati.

In una sala gremita, hanno ricevuto il riconoscimento tantissimi atleti rappresentanti gli sport aretusei e quaranta società di vari sport, quali atletica leggera,volley, calcio, boxe, canottaggio, danza, pattinaggio, lega navale, pallamano e tante altre tra le quali l’ASD Filippide Siracusa che rappresenta, l’attuazione di una metodologia finalizzata alla pratica dell’attività sportiva per i ragazzi affetti da autismo e patologie correlate.

“Una bella festa all’insegna dello sport con tantissime realtà- dichiara il sindaco di Siracusa Francesco Italia; presenti atleti di tutte le età, sintomo di una città viva, dedita allo Sport e ai suoi valori; e il meglio -conclude -deve ancora venire (facendo riferimento ai tanti progetti di Giuseppe Gibilisco).

“Quando in una città si celebra lo sport a tutti i livelli, si celabra bellezza, benessere e cultura” dichiara Giusi Parolino che qualche settimana fa ha conquistato il suo sedicesimo titolo di campionessa italiana nel lancio del giavellotto; un plauso -continua, va al grandissimo assessore Giuseppe Gibilisco che si conferma un grande campione sia in pedana che nella vita; chi come lui ha fatto sport ad altissimi livelli e ha scritto la storia italiana del salto con l’asta, riesce a promuovere lo sport e ha un grande rispetto per tutti gli sportivi”. Ringrazio – conclude- il Sindaco di Siracusa Francesco Italia e l’assessore Giuseppe Gibilisco e porgo le mie sincere congratulazioni alla mia società Milone Siracusa e ai miei compagni di squadra per aver ricevuto tanti bellissimi riconoscimenti; in bocca al lupo per la stagione 2024 certa che la mia amata Milone farà ancora tanti risultati di rilievo.