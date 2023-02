Dopo la sconfitta di Roma la Fortitudo Agrigento avrebbe dovuto affrontare Torino ma la partita è stata rinviata al 15 marzo per la convocazione in nazionale di DeMario Mayfield con l’Iraq.

Agrigento tornerà in campo il 26 Febbraio in trasferta contro Treviglio, il 5 Marzo al Palamoncada contro Piacenza per poi affrontare Torino ed infine, nell’ultima giornata di regular season, Monferrato in trasferta.