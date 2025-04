Futsal, Clamar Akragas cala il pokerissimo al Palermo Calcio

Vittoria importassima per la Clamar Akragas Futsal che sul gommato di casa dello Sport Village ha la meglio sul Palermo Calcio per 5 reti a 0 dopo una partita dominata e agguanta ad una giornata dalla fine della regular season l’ultimo posto utile per giocarsi i play off promozione.

Partita perfetta quella giocata dagli uomini di Fecondo che con un atteggiamento da grande squadra mettono sotto la seconda forza del campionato nonché miglior difesa dei due gironi siciliani e ne hanno la meglio dominando in lungo e largo la contesa senza mai andare in difficoltà ma andiamo con ordine:

Primo tempo con i padroni di casa subito in palla che prendono in mano le redini del gioco e mettono in apprensione la retroguardia rosa nero trovando come ultimo bulando l’ottimo Immesi bravo in un paio di occasioni, sarà Gabriele Colore con una conclusione delle sue a spezzare l’equilibrio ed a portare avanti i suoi capitalizzando un’ottima prima parte di gara, subito lo svantaggio gli ospiti provano a scuotersi ma nelle sporadiche volate offensive Castiglione si farà trovare pronto così si va all’intervallo sul risultato di 1 a 0.

Ripresa che riparte con i padroni di casa sempre più sul pezzo e nel giro di pochi minuti danno la sterzata decisiva al match, arrivano infatti le due reti di Cillari (bellissima l’azione che porta al 3 a 0) che tagliano completamente le gambe agli ospiti, ora in balia dei bianco azzurri di casa che continuano nel loro incessante forcing trovando la rete del 4 a 0 ancora con Colore e quella del definitivo 5 a 0 con Toledo; a dire il vero ci sarebbe il tempo per qualche altra rete biancazzurra ma è bravo il portiere ospite su Di Gangi e Cillari, a nulla varrà il power play ospite se non a sancire il secondo clean sheat consecutivo (sesto stagione) esaltando ancora una volta le doti dell’ottimo Castiglione oggi come tutti i suoi compagni davvero perfetto, alla fine sarà una vittoria meritata per gli uomini di casa che ora avendo raggiunto il quarto posto in classifica generale hanno il destino nelle proprie mani, vincendo a Leonforte sabato prossimo saranno play off e dopo la prestazione odierna gli agrigentini saranno un avversario davvero ostico per qualsiasi squadra dovrà trovarseli contro per la promozione in cadetteria.