Futsal, l’Agrigento vince il derby con l’Akragas e si salva 

L’Agrigento Futsal vince il derby contro l’Akragas e conquista la salvezza con un turno di anticipo nel campionato di Serie C2 di calcio a cinque. La vittoria sui cugini ha permesso alla squadra del capitano Andrea Franco di evitare i playoff. Una partita avvincente e senza esclusioni di colpi. A decidere il match è una rete di Caltagirone che, sugli sviluppi du un calcio d’angolo, riesce a concretizzare l’assist di Sodano.

Così l’Agrigento Futsal porta a casa un’importante vittoria che vale la salvezza in C2 senza passare per i playout. In campo, per la Futsal Agrigento, convocati dal mister Giuseppe La Mendola che ha preparato con ottimi risultati la propria squadra: Gabriele Dimarco, Fabio Lo Santo, Andrea Franco, Andrea Sciarrabba, Gerlando Natalello, Cristian Caltagirone, Giorgio Zambito, Giorgio Sodano, Marcello Catanese e Daniel Danile. Nonostante l’importanza della partita, l’Akragas ha accolto gli avversari con grande ospitalità e spirito sportivo, tant’è che il capitano dell’Akragas ha anche donato un omaggio alla squadra avversaria.