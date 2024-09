Agrigento Futsal, poker al Canicattì nell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato 

Bellissima prestazione dei ragazzi di mister Armando Burgio che nell’amichevole di ieri, giovedì 20 settembre, si sono imposti per 0-4 nel campo del Canicatti. Una prova che non fa altro che dare fiducia e morale all’Agrigento Futsal in vista dell’esordio casalingo nel campionato di Serie C2 in programma giorno 28 settembre alle ore 16:00 contro il “Futsal Palagonia”. “Ringraziamo tanto la società di Canicatti per la disponibilità e l’ospitalità ricevute – dichiara la società biancazzurra – auguriamo a loro un grande in bocca al lupo per la stagione”.