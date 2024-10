“Gimkana Sicilia”, ad Agrigento l’undicesima tappa della Coppa Italia 

Sarà Agrigento ad ospitare l’ undicesima tappa della “Coppa Italia” di “Gimkana”. Il prossimo 6 ottobre in Piazza del Vespro al Villaggio Mosè, a partire dalle 8.00 del mattino e per tutta la giornata, vespisti provenienti da tutta Italia saranno impegnati nella 2^ e 3^ tappa del campionato “Gimkana Sicilia”. Organizzata dal Vespa Club Agrigento insieme al Vespa Club Porto Empedocle, la manifestazione prevede prove di abilità ad ostacoli e consiste in un percorso con diverse difficoltà da affrontare nel più breve tempo possibile.

Nella determinazione del punteggio finale rientra il tempo impiegato, l’esecuzione di tutte le difficoltà e l’assenza di penalità: per esempio non è consentito mettere i piedi a terra. “E’ una disciplina molto divertente che richiede abilità e un buon addestramento”. – spiega il consigliere comunale Simone Gramaglia, da sempre vespista e appassionato della disciplina e che ha collaborato nell’organizzazione dell’importante evento.

“La gimkana vespistica – continua Gramaglia, è nata con la Vespa stessa intorno al 1946; negli anni successivi è diventata una vera e propria disciplina specifica evolvendosi nel campionato nazionale. Fondamentale sarà la tappa di Agrigento, per il computo del punteggio finale di tutti i concorrenti. Invito tutti gli appassionati e non ad assistere a questa gara – conclude Simone Gramaglia – , sarà un’occasione per trascorrere una giornata all’insegna dello sport e del sano divertimento”. Appuntamento quindi per tutti gli appassionati della Vespa al prossimo 6 ottobre in Piazza del Vespro.