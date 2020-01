Giovane agrigentino convocato al raduno Lnd under15

Il giovane atleta Flavio Dispenza è stato convocato dal mister Roberto Chiti al raduno territoriale area Sud organizzato dalla Lnd. I giovani selezionati in Sicilia sono dodici, ma della provincia di Agrigento è stato convocato soltanto Flavio. Lunedì 28 gennaio gli sportivi si presenteranno a Catanzaro presso il centro di Formazione Federale. Il ragazzo gioca nel campionato under15 con la scuola calcio Asd Athena. Si tratta di una soddisfazione sia personale che per la società e il suo mister Dino De Rosa (a dx in foto)