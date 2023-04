Giro di Sicilia, la quarta tappa a Lutsenko

L’ultima frazione del Giro di Sicilia da Barcellona Pozzo di Gotto a Giarre, per un totale di 216 km, regala emozioni. Lutsenko si prende tutto tappa e trofeo. Louis Meintjes ha stretto i denti e taglia il traguardo in seconda posizione. Albanese regola il gruppo per il terzo posto davanti a Voisard.

Arriva con 2’52” di ritardo Damiano Caruso che deve dunque abdicare. Dopo due vittorie italiane e soprattutto siciliane consecutive, è Alexey Lutsenko dal Kazakistan ha scrivere il suo nome nell’albo d’oro. Con un ritardo di 2′ e 40″, Meintjes sale nuovamente sul podio finale dopo quello del 2022. Il Kazakistan è la terza nazione (in 4 tappe) che iscrive il suo nome nell’albo d’oro in questa edizione dopo la Nuova Zelanda (Fisher-Black ad Agrigento) e la Svizzera (Joel Suter ieri a Termini Imerese).