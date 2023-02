Si giocheranno nel week-end le gare valevoli per la 24^ giornata del campionato di Serie D, girone I. Domenica, con calcio d’inizio alle 15, il Licata è impegnato sul campo del Città di Sant’Agata per una sfida dall’alta classifica. I messinesi attualmente sono terzi in classifica con 42 punti, i gialloblu, in piena griglia playoff, sono quinti con 38 punti.