Impresa Pro Favara, vince 1-2 contro la Nissa e riapre il campionato 

Impresa della Pro Favara che con una prestazione superlativa infligge la prima sconfitta stagionale alla capolista Nissa e si porta a soli tre punti di distanza dalla vetta riaprendo il campionato di Eccellenza. Al Tomaselli di Caltanissetta, davanti il pubblico delle grandi occasioni, il Favara si impone per 1-2.

Il match era cominciato in salita per gli agrigentini con la rete dell’1-0 per i padroni di casa arrivata dopo appena 120 secondi dal fischio iniziale. I gialloblù, seguiti da oltre 300 favaresi in trasferta, non hanno mollato e sono riusciti a ribaltare la partita. Il gol del pareggio è siglato da Retucci al 20º mentre quello del definitivo 1-2 arriva grazie ad una rete di Lucarelli a quindici minuti dalla fine.